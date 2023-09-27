Букайо Сака пополнил список травмированных «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, пропустит ли полузащитник Букайо Сака ближайшие гостевые матчи команды в 3-м раунде Кубке лиги с «Брентфордом» 27 сентября и в 7-м туре Английской Премьер-Лиги с «Борнмутом» 30 сентября. Хавбек получил болезненный удар в предыдущем матче «красных» с «Тоттенхэмом» (2:2) и был заменён на 90+7-й минуте.
Также в той игре получил повреждение полузащитник Деклан Райс, который с тех пор не тренировался. В списке травмированных «Арсенала» находятся ещё и форварды Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли, хавбек Томас Парти.
«Пропустит ли Сака матчи на этой неделе? Возможно. Он хромал после игры против «шпор», а этом никогда не было хорошим знаком. Затем он не смог участвовать в тренировке. Также и Райс не смог продолжать игру, он почувствовал дискомфорт. Надеюсь, что там нет ничего серьёзного.
Список травмированных длинный. Такая ситуация сейчас сложилась, и нам нужны эти футболисты, это точно. Возможность поменять состав на матч с «Брентфордом» затруднена. Но у нас есть игроки, которым нужно играть. У некоторых футболистов не было много игровых минут, и теперь они получат свой шанс», — приводит слова Артеты Reuters.
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