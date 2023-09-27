Жозе Моуриньо лично заинтересован в переходе Джейдона Санчо в «Рому»

«Рома» заинтересована в приобретении английского вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Как сообщает Il Romanista, главный тренер римской команды Жозе Моуринью хочет, чтобы руководство «волков» подписало Санчо. Отмечается, что «МЮ» будет готов продать футболиста клубу, который предложит больше денег. У «Ромы» мало шансов выкупить футболиста, однако команда попытается его арендовать, как это произошло с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Санчо в зимнее трансферное окно. Ранее футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин отыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену.