ФИФА переведёт больше 100 сотрудников в пригород Майами

ФИФА проинформировала сотрудников, что весь её юридический отдел, а также группы, занимающиеся аудитом, комплаенс и управлением рисками переедут из Цюриха в город Корал-Гейблз недалеко от Майами, сообщает Associated Press. Всего в США отправится свыше 100 специалистов.
Офис будет постоянным и с августа следующего года уже должен полноценно работать. Поначалу сотрудники будут делить пространство с командой, которая занимается подготовкой к чемпионату мира по футболу-2026, а также клубному ЧМ-2025.
Ранее ФИФА уже нанимала больше специалистов в США — федерация решила сама заниматься организацией ЧМ вместо создания местного оргкомитета.
Штаб-квартира Международной федерации футбольных ассоциаций остаётся в Цюрихе. В 2021 году ФИФА открывала офис в Париже для того, чтобы лучше поддерживать контакты с европейскими и африканскими национальными федерациями. Также организация готовится создать региональный офис в Сингапуре.
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