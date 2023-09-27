Женская сборная Канады вышла на ОИ-2024

В ночь на 27 сентября по московскому времени, женская сборная Канады по футболу одержала победу над Ямайкой со счётом 2:1 во втором стыковом матче зоны КОНКАКАФ за право сыграть на ОИ-2024. Игра проходила в Торонто на стадионе «БИМО Филд». Этот результат позволил хозяйкам поля завоевать путёвку на Олимпийские игры в Париж. Первый стыковой матч в столице Ямайки Кингстоне несколько дней назад также выиграла канадская команда со счётом 2:0.

Всего в женском футбольном турнире на ОИ-2024 сыграет 12 сборных. Канада стала пятой командой, завоевавшей путёвку на турнир. Ранее это удалось сборным США, Бразилии и Колумбии, а Франция получила возможность выступить на соревновании как страна-хозяйка Игр.

В следующем году в женской Лиге наций УЕФА будут разыгрываться две путёвки для команд из Европы. В отдельных континентальных отборочных турнирах также состоится розыгрыш двух лицензий в Азии, двух — в Африке и одной — в Океании.