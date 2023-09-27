Леон Горецка — об матче в Кубке Германии: я очень рад такой доминирующей игре

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился впечатлениями после матча с «Пройссен Мюнстер» (4:0) в первом раунде Кубка Германии.

«Я очень рад такой доминирующей игре. Некоторым из нас пришлось играть на новых позициях, но мы справились с этим великолепно. Структура игры меня устраивала, потому что я по-прежнему играл в центре, только в обороне. Думаю, такое выступление, как сегодня, помогает нам. Мы на правильном пути, мы сконцентрированы, но нам еще есть куда стремиться.

Нуссайр Мазрауи перед игрой сказал, что он уже однажды играл на позиции центрального защитника, так что его опыт на этой позиции нам немного помог. Шутки в сторону: мы достаточно долго играли в футбол. Наше дело — уверенно довести дело до конца», — приводит слова Горецки официальный сайт «Баварии».

После пяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает первое место с 13 очками. На второй строчке расположился «Байер» (13 очков).