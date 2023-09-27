Аллегри — о матче с «Лечче»: это была сложная игра, которую нужно было выиграть

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от матча с «Лечче» (1:0) в шестом туре чемпионата Италии.
«Это была сложная игра, которую нужно было выиграть, особенно после «Сассуоло» и против «Лечче», который не отдает много мяча. Мы были хороши, когда они сбрасывали темп, и мы были очень хороши, когда нужно было быть внимательными и не выключаться из игры.
Аркадиуш Милик, как и вся команда, вошел в игру во втором тайме. Мы должны быть внимательны до самого конца. Теперь у нас есть «Аталанта» — это прямая битва с сильной командой, соперничающей с нами», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».
В прошлом матче «Ювентус» проиграл «Сассуоло» со счётом 2:4. После шести туров Серии А черно-белые занимают второе место с 13 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (15 очков).
В следующем туре «Ювентус» сыграет в гостях с «Аталантой» Встреча на стадионе «Джевисс» состоится первого октября.
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