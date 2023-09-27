Радченко: есть вальяжные моменты в игре, которые проскальзывают у игроков «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал проблемы петербургской команды на старте сезона.
«Место «Зенита» в турнирной таблице не устраивает самих игроков, тренерский штаб и руководство клуба. Нужно проанализировать, что происходит. Есть вальяжные моменты в игре, которые проскальзывают у некоторых футболистов петербуржцев. Эти моменты приводят к потере очков. Раньше, может, это проходило — где-то можно было играть не в полную силу.
Понятно, что некоторые игроки «Зенита» на голову сильнее футболистов РПЛ. Хороший подбор игроков, скамейка запасных хорошо укомплектована у петербуржцев. Раньше они играли по принципу «вы забьёте сколько можете, а мы сколько захотим». А сейчас мы видим, что за ошибки наказывают, это ведёт к потере очков, и с этим надо что-то делать.
Думаю, тренерский штаб сделает выводы и у «Зенита» будет всё нормально. Никаких других побочных явлений в коллективе или в руководстве я не вижу. Просто нужно исправлять ситуацию и продолжать показывать тот футбол, который, прежде всего, нравится зрителям и специалистам, когда «Зенит» играет в полную силу против команд, которые претендуют на чемпионство», — приводит слова Радченко Metaratings.
- 27 сентября 2023
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