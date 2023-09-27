Первый тренер Аббосбека Файзуллаева: я ему посоветовал перейти в ЦСКА

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, рассказал, что посоветовал футболисту перейти в ЦСКА.

«Слежу ли за его успехами в России? Конечно, в Узбекистане есть частные компании, через которые можно подключить дополнительные каналы, в том числе «Матч ТВ», и через них смотрю игры чемпионата России. Старт Аббоса в ЦСКА можно назвать удачным, он хорошо влился в коллектив. Во время отборочных матчей сборных Аббос приезжал в Узбекистан, мы с ним встречались, удалось пообщаться. Очень рад, что он делает успехи. Мне теперь и знакомые часто пишут и поздравляют после успешных матчей Файзуллаева.

Когда Аббосбек выбрал ЦСКА? Незадолго до перехода в ЦСКА мы с Аббосом встречались, в тот момент он ещё не принял итоговое решение, но я ему посоветовал перейти в ЦСКА. Он говорил: «Я хочу в Европу». Я ему ответил: «Аббос, у тебя сейчас нет предложений из европейских чемпионатов, ЦСКА же станет отличным трамплином». Тем более что уровень футбола в России повыше, чем в Узбекистане», – приводит слова Ана Metaratings.ru.

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 500 тыс. Контракт 19-летнего полузащитника клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Файзуллаева в € 750 тыс.

В нынешнем сезоне Файзуллаев провёл шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.