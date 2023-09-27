Тренер «золотой» сборной России U17 Колыванов: надо потерпеть — когда-то нас вернут

Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов выразил своё мнение об уровне Премьер-Лиги.

«Не думаю, что уровень снизился. Плюс-минус такой же, как четыре года назад. Понятно, что всегда хочется видеть иностранцев высокого класса, чтобы другие футболисты к ним тянулись и росли. По объективным причинам пока их нельзя пригласить. Жалко, что мы не играем отборочные на международные турниры, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Надо потерпеть. Когда-то нас вернут», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 9-го тура чемпионата России лидирует «Краснодар» с 21 очком. Второе место занимают «Крылья Советов» (18 очков), третье — «Зенит» (17 очков). Следующий тур РПЛ пройдёт с 29 сентября по 1 октября.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команды играли только товарищеские матчи.