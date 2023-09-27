Хави — о матче с «Мальоркой»: мы допустили нехарактерные для нас ошибки

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о матче с «Мальоркой» (2:2) в 7-м туре чемпионата Испании.

«Мы слишком много дарили. Мы допустили нехарактерные для нас ошибки… У нас были моменты, но вернуться в игру было очень сложно. Мы создали достаточно моментов, которые, как правило, приводили к победе, но две наши собственные ошибки стоили нам победы. Теперь нам остаётся только вернуться к работе, ведь в пятницу нам предстоит ещё один матч с «Севильей».

Выход на поле Ламина и Фермина позволил найти решения. Мы перепробовали всё, но в этот раз не получилось… Ламин Ямал ещё очень молод, и мы должны присматривать за ним. Он так хорошо сыграл после своего выхода на поле, он действительно сделал большую разницу. Он уже очень зрелый игрок, но мы не хотим торопить события», — приводит слова Хави официальный сайт «Барселоны».

После семи туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 17 очками. Второе место занимает «Жирона» (16 очков).

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