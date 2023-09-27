Хави — о матче с «Мальоркой»: мы допустили нехарактерные для нас ошибки

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о матче с «Мальоркой» (2:2) в 7-м туре чемпионата Испании.
«Мы слишком много дарили. Мы допустили нехарактерные для нас ошибки… У нас были моменты, но вернуться в игру было очень сложно. Мы создали достаточно моментов, которые, как правило, приводили к победе, но две наши собственные ошибки стоили нам победы. Теперь нам остаётся только вернуться к работе, ведь в пятницу нам предстоит ещё один матч с «Севильей».
Выход на поле Ламина и Фермина позволил найти решения. Мы перепробовали всё, но в этот раз не получилось… Ламин Ямал ещё очень молод, и мы должны присматривать за ним. Он так хорошо сыграл после своего выхода на поле, он действительно сделал большую разницу. Он уже очень зрелый игрок, но мы не хотим торопить события», — приводит слова Хави официальный сайт «Барселоны».
После семи туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 17 очками. Второе место занимает «Жирона» (16 очков).
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 27 сентября 2023
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
07:27
-
07:21
-
06:45
-
06:13
-
05:55
-
05:44
-
05:25
-
05:11
-
04:41
-
04:29
-
04:06
-
04:03
-
03:57
-
03:25
-
03:13
-
03:00
-
02:50
-
02:33
-
02:00
-
01:55
-
01:45
-
01:36
-
01:28
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:34
-
00:33
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:11