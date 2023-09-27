Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави — о матче с «Мальоркой»: мы допустили нехарактерные для нас ошибки

Хави — о матче с «Мальоркой»: мы допустили нехарактерные для нас ошибки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о матче с «Мальоркой» (2:2) в 7-м туре чемпионата Испании.

«Мы слишком много дарили. Мы допустили нехарактерные для нас ошибки… У нас были моменты, но вернуться в игру было очень сложно. Мы создали достаточно моментов, которые, как правило, приводили к победе, но две наши собственные ошибки стоили нам победы. Теперь нам остаётся только вернуться к работе, ведь в пятницу нам предстоит ещё один матч с «Севильей».

Выход на поле Ламина и Фермина позволил найти решения. Мы перепробовали всё, но в этот раз не получилось… Ламин Ямал ещё очень молод, и мы должны присматривать за ним. Он так хорошо сыграл после своего выхода на поле, он действительно сделал большую разницу. Он уже очень зрелый игрок, но мы не хотим торопить события», — приводит слова Хави официальный сайт «Барселоны».

После семи туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 17 очками. Второе место занимает «Жирона» (16 очков).

Испания - Примера . 7-й тур
26 сентября 2023, вторник. 22:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Мурики – 8'     1:1 Рафинья – 41'     2:1 Пратс – 45+3'     2:2 Лопес Мартин – 75'    
Удаления: Маффео – 90+8' / нет

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android