«Марсель» ведёт переговоры с Гаттузо о его назначении на пост тренера команды

На текущий момент «Марсель» ведёт предварительные переговоры с тренером Дженнаро Гаттузо насчёт того, чтобы итальянский специалист стал новым главным тренером команды. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, президент «Марселя» Пабло Лонгория рассматривает Гаттузо в качестве основного кандидата на должность наставника команды. 45-летний специалист должен прийти на смену временно исполняющему обязанности тренера Жаку Абардонадо, который, в свою очередь, заместил на этом посту Марселино, недавно подавшего в отставку.

Напомним, ранее Гаттузо тренировал «Милан», «Наполи». Последним местом работы итальянского специалиста стала «Валенсия», которую он возглавлял в сезоне-2022/2023.

После шести туров Лиги 1 «Марсель» набрал девять очков и занимает восьмое место.