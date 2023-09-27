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«Марсель» ведёт переговоры с Гаттузо о его назначении на пост тренера команды

«Марсель» ведёт переговоры с Гаттузо о его назначении на пост тренера команды
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На текущий момент «Марсель» ведёт предварительные переговоры с тренером Дженнаро Гаттузо насчёт того, чтобы итальянский специалист стал новым главным тренером команды. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, президент «Марселя» Пабло Лонгория рассматривает Гаттузо в качестве основного кандидата на должность наставника команды. 45-летний специалист должен прийти на смену временно исполняющему обязанности тренера Жаку Абардонадо, который, в свою очередь, заместил на этом посту Марселино, недавно подавшего в отставку.

Напомним, ранее Гаттузо тренировал «Милан», «Наполи». Последним местом работы итальянского специалиста стала «Валенсия», которую он возглавлял в сезоне-2022/2023.

После шести туров Лиги 1 «Марсель» набрал девять очков и занимает восьмое место.

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