Геркус: решение УЕФА унизительно обставлено, даже немцам не запрещали символику

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на решение УЕФА допустить к международным турнирам сборные России до 17 лет в нейтральном статусе.
«Решение исполкома УЕФА разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.
Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали герб со своих футболок.
Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцы, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами. Им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.
Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России сборной России после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо, хотят показать, что могут делать с нами всё что угодно. Нет ни законов, ни правил.
Чем так важен чемпионат Европы до 17 лет, чтобы в таком виде туда заявляться? Понятно, что многие будут рассуждать, мол, лучше так, чем никак. Не знаю, не уверен», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 27 сентября 2023
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