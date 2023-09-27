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Алексей Попов: этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может

Алексей Попов: этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может
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Экс-футболист «Амкара» и сборной Казахстана Алексей Попов высказался об игре «Ростова» в текущем сезоне.

«Ростов» — очень молодая команда, у них неопытные защитники. Всё идет от защиты, если там всё надежно, то всё будет хорошо. Но у «Ростова» там Мелёхин и Прохин. Что можно ждать от команды, когда они «цементируют» оборону? Конечно, это тяжело. Плюс в том году был фарт и административный ресурс. Ну не бывает такого, что команда, которая не атакует 70 процентов времени, зарабатывает 15 пенальти. Это нонсенс, так не бывает. И этот год показывает, что без пенальти «Ростов» ничего не может», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе девять очков.

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