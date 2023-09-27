Колыванов: Тюкавину есть куда расти, а Смолову с годами всё сложнее

Лучший бомбардир и футболист чемпионата СССР 1991 года Игорь Колыванов сравнил нападающих московского «Динамо» — Константина Тюкавина и Фёдора Смолова.
«Тюкавину есть куда расти. Он очень молод и, наверное, мечтает поиграть в сборной и выйти на международную арену, уехав за границу. Смолову уже 33. Раньше он играл и много забивал в «Краснодаре». С годами ему становится сложнее, но Фёдор человек опытный.
У «Динамо» очень качественная середина поля: оттуда постоянно идут хорошие комбинации, а Смолов действует как наконечник. Но при этом он может оттягиваться назад и тоже играть из глубины. Тюкавин быстрый и напористый, не боится сыграть на опережение. Они вообще разноплановые нападающие. Для высокого прессинга больше подходит Тюкавин. Смолов не особо любит это делать, больше играет на мяче. С появлением Фёдора игра «Динамо» немного поменялась. Раньше молодёжь была азартнее: прессинговали, атаковали, отбирали мячи на чужой половине», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 сентября 2023
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