На фанатов «Атлетико», оскорблявших мать с ребёнком, подана жалоба в прокуратуру

Мать восьмилетней дочки, которая вместе со своим ребёнком подверглась расистским оскорблениям со стороны фанатов мадридского «Атлетико», подала соответствующую жалобу в прокуратуру Испании. Об этом информирует Marca.
Сообщается, что заявительница указывает в жалобе, что во время прогулки в окрестностях стадиона «матрасников» болельщики мадридского клуба стали выкрикивать расистские высказывания в её адрес и в адрес её несовершеннолетней дочки, на которой была надета футболка игрока «Реала» Винисиуса. Также женщина описывает, что один из фанатов «Атлетико» подошёл к ней, нанёс несколько ударов по руке и пригрозил, что в случае, если она с ребёнком не уйдёт, они убьют девочку.
Мать восьмилетней дочери сообщила, что произошедшая ситуация негативным образом сказалась на психологическом состоянии её ребёнка, поскольку у девочки нарушился сон и ей часто стали сниться кошмары.
Напомним, этот инцидент произошёл в преддверии матча чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал».
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