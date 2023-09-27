Джанлуиджи Буффон — лучший голкипер XXI века по версии FourFourTwo

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером XXI века по версии издания FourFourTwo.

В десятку лучших также вошли экс-вратарь «Реала» (Мадрид) Икер Касильяс, бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма» Эдвин ван дер Сар, а также выступавший за «Челси» и сборную Чехии Петр Чех.

Топ-10 лучших вратарей XXI века выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Буффон (Италия).

2. Икер Касильяс (Испания).

3. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды).

4. Петр Чех (Чехия).

5. Мануэль Нойер (Германия).

6. Оливер Кан (Германия).

7. Виктор Вальдес (Испания).

8. Давид де Хеа (Испания).

9. Жулио Сезар (Бразилия).

10. Уго Льорис (Франция).

45-летний Буффон завершил карьеру игрока минувшим летом. В составе «Ювентуса» голкипер 10 раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Кубок страны. С «Пармой» в сезоне-1998/1999 Буффон стал обладателем Кубка УЕФА.