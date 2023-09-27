Игрок «Баварии» Мусиала: через один-два года хочу выйти на максимально возможный уровень

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своих амбициях как футболиста.
«Я хочу стать одним из лучших игроков в мире. Это мои амбиции. Через один-два года хочу выйти на максимально возможный уровень», — приводит слова Мусиалы Sport Bild.
Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии 20-летний полузащитник принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями. Всего за основную команду «Баварии» Мусиала сыграл в 130 матчах, в которых отметился 31 забитым мячом и 24 голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.
После пяти туров Бундеслиги «Бавария» набрала 13 очков и на текущий момент занимает первое место в чемпионате.
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