Игрок «Баварии» Мусиала — о Флике: мне грустно из-за того, что его уволили из сборной

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением о бывшем тренере сборной Германии Ханс-Дитере Флике.

«Ханси Флик поспособствовал моему развитию в «Баварии», под его руководством я дебютировал за клуб. Он оказал мне своё доверие, и я всегда мог говорить с ним открыто. Он знает, что нужно для того, чтобы молодой игрок чувствовал себя свободным. Я желаю ему всего наилучшего, и мне грустно из-за того, что его уволили», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany в своём «твиттере».

Напомним, в составе «Баварии» Мусиала принял участие в 130 матчах, в которых отметился 31 забитым мячом и 24 голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.