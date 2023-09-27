Агент Дркушича: думаю, в ближайшем туре Ванья не сыграет

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что участие Ваньи Дркушича в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» маловероятно.

«В ближайшем туре, думаю, Ванья не сыграет. С его травмой нет смысла торопиться. Нужно сперва вылечиться на все сто процентов, вернуться к полноценному тренировочному процессу и лишь затем давать какие-то прогнозы», — приводит слова агента игрока «РБ Спорт».

23-летний защитник «Сочи» пропустил последние два матча своей команды из-за травмы. В нынешнем сезоне Ванья Дркушич провёл в составе «Сочи» восемь матчей и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость словенского футболиста в € 3 млн. В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с «Факелом», игра состоится 1 октября.