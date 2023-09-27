Деку — об игроке «Барселоны» Феликсе: много говорят о его цене и мало об игре

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о полузащитнике Жоау Феликсе, перешедшим из «Атлетико» в минувшее трансферное окно на правах аренды.
«Я знаю его с тех пор, как он начинал карьеру в Португалии. Он всегда был особенным, обладал уникальными качествами. Я рад, что он с нами. Много говорят о его цене и мало о его игре. Важно то, что он счастлив. Он приносит пользу как на поле, так и в раздевалке», — приводит слова Деку Marca.
Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в пяти матчах сине-гранатовых, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В минувшем сезоне, выступая на правах аренды за лондонский «Челси», Феликс сыграл в 20 матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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