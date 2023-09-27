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Стало известно, почему экс-тренер «ПСЖ» Галтье отказался возглавить «Марсель»

Стало известно, почему экс-тренер «ПСЖ» Галтье отказался возглавить «Марсель»
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СМИ стала известна причина, почему бывший наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье отклонил предложение стать новым главным тренером «Марселя». Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, в последние дни Галтье несколько раз проводил телефонные переговоры с представителями марсельского клуба для того, чтобы получить больше информации об этом проекте. При этом подчёркивается, что руководство «Марселя» хотело, чтобы 57-летний специалист стал новым тренером команды немедленно и уже в ближайшее воскресенье, в матче с «Монако», руководил командой. Однако Галтье не готов возвращаться к тренерской деятельности так быстро и намерен дать себе некоторое время, прежде чем он снова приступит к работе. В итоге французский специалист отклонил предложение «олимпийцев».

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