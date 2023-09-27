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Колыванов: возможно, Захарян громогласно о себе заявит в «Сосьедаде» и перейдёт в топ-клуб

Колыванов: возможно, Захарян громогласно о себе заявит в «Сосьедаде» и перейдёт в топ-клуб
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Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов оценил перспективы бывшего футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна в Испании. Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад».

«Не сказал бы, что Арсен в последний год блистал. Начало у него было очень хорошим. Все надеялись, что он ещё больше раскроется. Его рассматривали многие клубы, и вот он уехал в Испанию. Захарян умеет отдать пас и забить. Но чтобы стать большим игроком, нужно постоянно работать над собой и своими ошибками.

Испанский чемпионат не такой, как в Англии или Италии. Он более мягкий и техничный. Арсен попал в хорошую и играющую команду. Вполне возможно, что через пару лет заявит о себе громогласно и перейдёт в более топовый клуб», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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