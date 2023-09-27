Президент «Урала» Иванов — о судействе в матчах РПЛ: если арбитр ошибся — накажите его

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу арбитров на старте сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге.

«В начале чемпионата было не так много ошибок. Казалось бы, дальше судьи должны войти в ритм, набрать форму, допускать меньше ошибок. Но получается наоборот. Нас нормально судили в начале чемпионата, и не потому что мы тогда выигрывали. Мы же смотрим, анализируем и делаем выводы, а когда арбитр необъективен, это сразу заметно, по мелочам вроде фиксации мелких фолов и аутов. Новый глава судейского департамента уже успел два раза встретиться с журналистами и рассказать, какой он молодец. А почему нет встречи с клубами? Где мы бы могли задать вопросы, в том числе о трактовке одинаковых эпизодов. Я думаю, у каждого из коллег есть такие же вопросы. Задача арбитра – не мешать, а помочь!

А у их руководителя – помочь разобраться с системными вопросами. Однако Милорад Мажич (руководитель департамента судейства РФС) не принимает никаких мер. Вот смотрите: сейчас тур прошёл, ЭСК соберётся только в пятницу, вердикт будет через неделю, когда до этого никому не будет дела, потому что впереди новые матчи. И ещё раз повторю: если судья ошибся – накажите его! Если игрок ошибётся – его могут посадить на лавку. С арбитрами почему не так? Мажич говорит арбитрам: я буду за вас, а клубы должны решать свои вопросы. Но это в корне неправильно: если судья ошибся, его нужно наказывать. Надо, чтобы судьи не мешали. Самый хороший судья – это тот, которого не видно на поле», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».