Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен срок контракта Гаттузо в «Марселе»

Стал известен срок контракта Гаттузо в «Марселе»
Аудио-версия:
Комментарии

Появились первые подробности относительно длительности соглашения итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо с французским клубом «Марсель», тренером которого он должен стать в ближайшие дни. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, Гаттузо подпишет контракт на один год с возможностью его продления ещё на один год. Ожидается, что 45-летний тренер будет возглавлять команду уже в ближайшем туре чемпионата Франции в матче с «Монако».

Напомним, ранее Гаттузо тренировал «Наполи», «Милан». Последним местом работы итальянского специалиста стала «Валенсия», которую он возглавлял в первой половине сезона-2022/2023, пока в январе нынешнего года не был уволен.

После шести туров Лиги 1 «Марсель» набрал девять очков и на текущий момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Марсель» ведёт переговоры с Гаттузо о его назначении на пост тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android