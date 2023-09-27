Стал известен срок контракта Гаттузо в «Марселе»

Появились первые подробности относительно длительности соглашения итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо с французским клубом «Марсель», тренером которого он должен стать в ближайшие дни. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, Гаттузо подпишет контракт на один год с возможностью его продления ещё на один год. Ожидается, что 45-летний тренер будет возглавлять команду уже в ближайшем туре чемпионата Франции в матче с «Монако».

Напомним, ранее Гаттузо тренировал «Наполи», «Милан». Последним местом работы итальянского специалиста стала «Валенсия», которую он возглавлял в первой половине сезона-2022/2023, пока в январе нынешнего года не был уволен.

После шести туров Лиги 1 «Марсель» набрал девять очков и на текущий момент располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.