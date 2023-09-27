Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Гаттузо в «Марселе»

Появилась информация о том, кого хочет видеть в своём тренерском штабе итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, который в ближайшие дни должен возглавить «Марсель». Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, в тренерский штаб 45-летнего специалиста войдут пять человек: помощник тренера Луиджи Риччио, тренер вратарей Роберто Перроне, видеоаналитик Марко Сангермани, а также тренеры по физической подготовке Бруно Доминичи и Дино Тендерини.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Гаттузо подпишет контракт с марсельским клубом на один год с опцией продления ещё на один год. Итальянский специалист станет заменой тренера Марселино, который недавно покинул команду из-за недовольства болельщиков и руководства результатами команды на старте сезона.