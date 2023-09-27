Аршавин: УЕФА принял неоднозначное решение по юношам. А если скажут играть без формы?

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении УЕФА вернуть в международные соревнования юношеские команды сборной России по футболу.
«Неоднозначное решение со стороны УЕФА по отношению к нам. Первый вопрос: если сборная России U17 куда-то отбирается, что им делать через год? Получается, что они не смогут сыграть полностью турнир. Какой смысл тогда где-то играть? Также поставили требования выступать без гимна и нанесений на футболках. А если они завтра скажут ещё без формы играть вообще? С этим тоже непонятно.
Вчера ещё англичане заявили, что не будут с нами играть. Где гарантия, что другие сборные не сделают точно так же? Нужно смотреть, как поведёт себя УЕФА в данной ситуации. Пока что много вопросов, на которые, наверное, не будет никакого ответа. Думаю, РФС задаст все нужные вопросы. Посмотрим, какие будут ответы на это всё», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 27 сентября 2023
-
13:22
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:05
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
12:22
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:08
-
11:04
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:40
-
10:37
-
10:16
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:45