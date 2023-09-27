Арсен Захарян не включён в заявку на предстоящий матч «Реала Сосьедад» в Ла Лиге

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отсутствует в заявке команды на ближайший матч чемпионата Испании с «Валенсией». Об этом сообщает официальный аккаунт бело-голубых в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что Захарян вернулся к тренировкам с одноклубниками после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Ожидается, что 20-летний полузащитник сможет принять участие в следующем туре Ла Лиги в матче с «Атлетиком» в субботу, 30 сентября.
Напомним, в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Захарян принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за московское «Динамо», российский игрок сыграл в 27 играх РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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