Колыванов: в Монако тепличные условия — может, Головина всё устраивает

Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов gредположил, почему российский полузащитник Александр Головин не переходит в более статусный клуб, чем «Монако».

«Может, уйдёт в следующем году. Главное, чтобы Головин не опускал руки и становился ещё более сильным лидером для своей команды. Но в Монако хорошие, тепличные условия. Может быть, его всё устраивает», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошлом сезоне российский хавбек провёл за монегасков 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.