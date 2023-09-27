Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: в Монако тепличные условия — может, Головина всё устраивает

Колыванов: в Монако тепличные условия — может, Головина всё устраивает
Аудио-версия:
Комментарии

Лучший футболист СССР 1991 года Игорь Колыванов gредположил, почему российский полузащитник Александр Головин не переходит в более статусный клуб, чем «Монако».

«Может, уйдёт в следующем году. Главное, чтобы Головин не опускал руки и становился ещё более сильным лидером для своей команды. Но в Монако хорошие, тепличные условия. Может быть, его всё устраивает», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошлом сезоне российский хавбек провёл за монегасков 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Материалы по теме
«В нашем футболе хватает несправедливости». Где сейчас тренер «золотой» сборной России
Эксклюзив
«В нашем футболе хватает несправедливости». Где сейчас тренер «золотой» сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android