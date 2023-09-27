Аршавин: сборная играет с теми, кто соглашается. Камерун — интересный, непростой соперник
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.
«Выбора у нас особого нет. Наша сборная играет с теми, кто соглашается на товарищеский матч. Камерун — интересный, непростой соперник. Думаю, что для нас это будет хорошей проверкой. А с Кенией придётся играть на поле гостиницы. Хоть там и большой стадион, но это немного странновато будет, если честно», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. Свой последний матч — с Мексикой в июне — национальная команда Камеруна свела вничью (2:2).
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