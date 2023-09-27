Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: сборная играет с теми, кто соглашается. Камерун — интересный, непростой соперник

Аршавин: сборная играет с теми, кто соглашается. Камерун — интересный, непростой соперник
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Выбора у нас особого нет. Наша сборная играет с теми, кто соглашается на товарищеский матч. Камерун — интересный, непростой соперник. Думаю, что для нас это будет хорошей проверкой. А с Кенией придётся играть на поле гостиницы. Хоть там и большой стадион, но это немного странновато будет, если честно», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сборная России проведёт игру с Камеруном 12 октября. Свой последний матч — с Мексикой в июне — национальная команда Камеруна свела вничью (2:2).

Материалы по теме
Самуэль Это’О посетит товарищеский матч между сборными России и Камеруна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android