Губерниев: юным футболистам надо играть при любой возможности, а гимн и флаг вернём

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему того, что не все положительно оценили решение УЕФА вернуть в международные соревнования юношеские команды сборной России по футболу, запретив им при этом, выступать под своим флагом и исполнять свой гимн.

«Я вот не пойму! У юных футболистов появилась робкая надежда на игры в больших турнирах, это сборная России! Да, без флага и гимна, да на нейтральном поле! Но играть! Однако, тут завопили иные, нельзя так, надо обязательно с флагом, и тд! А вы самих ребят спросили, их родителей? Наставников? Или дети в футбол тухнуть без игр и соперников пришли? Надо играть при любой возможности, противодействие уже началось! А гимн и флаг вернем, без сомнений! Работать только надо! Договариваться и убеждать!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.