В «Спартаке» рассказали, сможет ли Селихов сыграть с «Крыльями Советов»
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что голкипер красно-белых Александр Селихов занимается по индивидуальной программе. Решение о его участии в матче с «Крыльями» будет принято позднее.
«Александр Селихов пока работает индивидуально. Решение о его участии в матче в Самаре будет принято ближе к игре», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 1 октября, начало встречи — в 16:30 мск. На данный момент красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 16 очков по результатам девяти матчей.
Александр Селихов в нынешнем сезоне провёл четыре игры за «Спартак» в рамках РПЛ, пропустив два мяча.
Комментарии
- 27 сентября 2023
-
14:53
-
14:47
-
14:43
-
14:41
-
14:27
-
14:20
-
14:08
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:39
-
13:39
-
13:36
-
13:31
-
13:30
-
13:22
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:05
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
12:22
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:42
-
11:36
Партнерский контент