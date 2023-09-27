В «Спартаке» рассказали, сможет ли Селихов сыграть с «Крыльями Советов»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что голкипер красно-белых Александр Селихов занимается по индивидуальной программе. Решение о его участии в матче с «Крыльями» будет принято позднее.

«Александр Селихов пока работает индивидуально. Решение о его участии в матче в Самаре будет принято ближе к игре», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 1 октября, начало встречи — в 16:30 мск. На данный момент красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 16 очков по результатам девяти матчей.

Александр Селихов в нынешнем сезоне провёл четыре игры за «Спартак» в рамках РПЛ, пропустив два мяча.