Городовой — о норвежском «Конгсвингере»: стыдно было продавать продукцию клуба болельщикам

Голкипер московской «Родины» Алексей Городовой, выступавший за «Конгсвингер», рассказал, за что ему было стыдно в Норвегии.

«Правда ли, что меня бесило, что игроки «Конгсвингера» звонили фанатам и ходили по домам, чтобы продавать клубную продукцию, абонементы? Плевался прямо! Было стыдно. В контракте было прописано, что я должен таким образом работать на клуб. Тебе дают список телефонов, садишься и начинаешь всех обзванивать: «Это футбольный клуб «Конгсвингер», не хотели бы вы нас поддержать? У нас не особо с деньгами, купите продукцию, сделайте взнос, поучаствуйте в лотерее». Клубы негосударственные, сами себя содержат, приходится выкручиваться. Что стыдного? Я по-норвежски не говорил — по-английски только, и то плохо. Пару раз подходил к людям, предлагал все эти услуги. Пацаны стояли сзади, ржали, снимали на телефон. Стыдно было деньги просить, не знаю! Сейчас понимаю: клуб делал всё правильно», — приводит слова Городового Sport24.

В 2017–2019 годах Городовой выступал за норвежский клуб «Конгсвингер». В нынешнем сезоне футболист провёл за «Родину» девять матчей (в двух из них сохранил ворота в неприкосновенности) и пропустил 13 голов.