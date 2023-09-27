Городовой — о норвежском «Конгсвингере»: стыдно было продавать продукцию клуба болельщикам

Голкипер московской «Родины» Алексей Городовой, выступавший за «Конгсвингер», рассказал, за что ему было стыдно в Норвегии.
«Правда ли, что меня бесило, что игроки «Конгсвингера» звонили фанатам и ходили по домам, чтобы продавать клубную продукцию, абонементы? Плевался прямо! Было стыдно. В контракте было прописано, что я должен таким образом работать на клуб. Тебе дают список телефонов, садишься и начинаешь всех обзванивать: «Это футбольный клуб «Конгсвингер», не хотели бы вы нас поддержать? У нас не особо с деньгами, купите продукцию, сделайте взнос, поучаствуйте в лотерее». Клубы негосударственные, сами себя содержат, приходится выкручиваться. Что стыдного? Я по-норвежски не говорил — по-английски только, и то плохо. Пару раз подходил к людям, предлагал все эти услуги. Пацаны стояли сзади, ржали, снимали на телефон. Стыдно было деньги просить, не знаю! Сейчас понимаю: клуб делал всё правильно», — приводит слова Городового Sport24.
В 2017–2019 годах Городовой выступал за норвежский клуб «Конгсвингер». В нынешнем сезоне футболист провёл за «Родину» девять матчей (в двух из них сохранил ворота в неприкосновенности) и пропустил 13 голов.
- 27 сентября 2023
-
14:53
-
14:47
-
14:43
-
14:41
-
14:27
-
14:20
-
14:08
-
14:03
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:39
-
13:39
-
13:36
-
13:31
-
13:30
-
13:22
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:05
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:41
-
12:37
-
12:36
-
12:22
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:04
-
11:48
-
11:42
-
11:36