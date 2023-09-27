Гвардиола раздражён тем, что после кубковой игры «Сити» поедет домой на автобусе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен тем, что после предстоящего матча Кубка лиги с «Ньюкаслом» его команда будет возвращаться домой на автобусе.
«Я не знаю, что случилось, но мы не можем вернуться домой на самолёте, так как с ним есть какая-то проблема. Нам нужно будет ехать на автобусе, поэтому мы вернёмся на два-три часа позже. Это намного позже, чем планировалось изначально. Мы прибудем очень поздно ночью со среды на четверг, а уже в пятницу команда должна отправиться на матч с «Вулверхэмптоном». После этого мы отправимся в Германию, чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Это очень важный матч для нас, так как победа в нём повысит шансы пройти в следующий этап, а это то, что мы должны сделать», — приводит слова Гвардиолы RMC Sport.
Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в Кубке лиги сегодня, 27 сентября. Игра начнётся в 22:00 мск.
- 27 сентября 2023
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