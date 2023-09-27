В РФС назвали «важным шагом» решение УЕФА допустить юниорские сборные России
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В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на решение исполкома УЕФА допустить юниорские сборные России к международным соревнованиям.
«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам.
В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодёжных сборных команд к официальным международным соревнованиям», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Напомним, в УЕФА также сообщили, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания конфликта на Украине.
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