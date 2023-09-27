Игроку «Факела» Ивахнову, сломавшему лобную пазуху, сделали операцию

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Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов был прооперирован после того, как получил травму в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

«Нашему нападающему Матвею Ивахнову сделали операцию на передней стенке лобной пазухи. Ориентировочный срок восстановления форварда — один месяц», — сообщает пресс-служба «Факела» в телеграм-канале.

Напомним, Ивахнов перешёл в «Факел» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в трёх играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.

После четырёх туров Кубка России «Факел» набрал четыре очка и на текущий момент находится на четвёртом месте в группе A Пути РПЛ.