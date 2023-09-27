В «Реале Сосьедад» ожидают, что Захарян сможет приступить к тренировкам в субботу

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали, когда полузащитник команды Арсен Захарян сможет приступить к тренировкам.

«Команда уже в Валенсии, но Арсен работает на тренировочной базе. К субботе он должен быть готов», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Захарян принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за московское «Динамо», российский игрок сыграл в 27 играх РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

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«Реал Сосьедад» по состоянию на сегодняшний день занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков по результатам шести сыгранных матчей.