В «Реале Сосьедад» ожидают, что Захарян сможет приступить к тренировкам в субботу

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали, когда полузащитник команды Арсен Захарян сможет приступить к тренировкам.
«Команда уже в Валенсии, но Арсен работает на тренировочной базе. К субботе он должен быть готов», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
Напомним, в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Захарян принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за московское «Динамо», российский игрок сыграл в 27 играх РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
«Реал Сосьедад» по состоянию на сегодняшний день занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков по результатам шести сыгранных матчей.
- 27 сентября 2023
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