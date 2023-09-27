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Латвия объявила о бойкоте матчей с юношеской сборной России

Латвия объявила о бойкоте матчей с юношеской сборной России
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Латвийская федерация футбола объявила бойкот матчей с юношескими сборными России, которые по решению УЕФА возвращаются в международные турниры в нейтральном статусе.

«Латвийская федерация футбола подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов. Это противоречит нашей твёрдой позиции в поддержку Украины, и эта позиция останется в силе до окончания вооружённого конфликта.

Наша федерация ещё раз подтверждает, что она поддерживает украинских коллег. Также федерация полностью соблюдает установленные в латвийском законодательстве процедуры, касающиеся проведения таких игр и ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии», — сообщается на официальном сайте Латвийской федерации футбола.

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