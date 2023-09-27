Чернышов: когда мы играли без флага, был развал СССР. Сейчас на такое надо соглашаться

Бывший футболист и тренер «Спартака», участник Евро-1992 в составе сборной СНГ Андрей Чернышов прокомментировал решение УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров в нейтральном статусе.

«Когда мы играли без флага и гимна, была несколько другая ситуация. Был развал Советского Союза. Не было какого-то отстранения, просто не стало флага, герба, надписи на груди. Музыка, конечно, была несоответствующая после нашего масштабного гимна. Какие-то обсуждения на эту тему в команде были, но, когда выходили на поле, уже не думали о том, что мы не представляем Советский Союз. Все ребята в команде остались и продолжали играть за сборную СНГ.

Но сейчас ситуация другая. Случилась полная изоляция и отстранение. После такой паузы наступает возвращение. Но, к сожалению, с большими оговорками. Моё мнение: возвращаться надо, играть надо. Пока ситуация такая, что есть определённые условия, на которых молодые футболисты могут вернуться. Это будет первый шаг к возобновлению сотрудничества с Европой. Кто-то придерживается другой позиции, что ни в коем случае нельзя так играть, что это унижение. Но такие предлоги можно искать постоянно: это нам не нравится, то не нравится. Нужно понимать этих ребят, которые пришли в футбол, кто-то уже сыграл на международных соревнованиях. Сейчас для них это шанс снова начать играть в футбол с сильными европейскими сборными. Думаю, что для мальчишек на первом месте стоит футбол, а не какие-то политические моменты. Я считаю, что футбол выходит на первое место и нужно возвращаться и играть», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.