Сборная России U14 сыграет на Турнире развития УЕФА

Юношеская сборная России по футболу U14 под руководством Владимира Волчека сыграет на Турнире развития УЕФА, который пройдёт в Минске (Беларусь) с 3 по 8 октября. Сейчас юниорская национальная команда проводит учебно-тренировочные сборы в Москве, информирует официальный сайт РФС.

В Турнире развития УЕФА сыграют сборные России, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. В расширенную заявку сборной России U14 попали 23 футболиста, но в заявку на турнир смогут попасть лишь 20 из них.

Состав сборной России на учебно-тренировочный сбор в Москве:

Вратари: Никита Павлов («Строгино» Москва), Максим Козлов («Чертаново» Москва).

Защитники: Павел Грицыщук, Иван Переломов, Илья Сотников («Краснодар»), Камал Абдурашидов, Артем Шпиньков (оба – «Динамо» Москва), Иван Яшин («Родина» Москва), Степан Богданов («Спартак» Москва), Сергей Сары («Строгино» Москва), Артемий Калянин («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Рамиль Гайнуллин («Чертаново» Москва), Магомед Гусейнов («Краснодар»), Данила Попков («Динамо» Москва), Илья Иварлак («Спартак» Москва), Александр Андреев, Егор Калинкин (оба – «Строгино» Москва), Егор Потапенко («Зенит» Санкт-Петербург), Даниил Дунамалян (ЦСКА Москва), Филипп Ковальчук («Сан-Паулу»).

Нападающие: Леонид Салихов («Нефтехимик» Нижнекамск), Денис Грачёв («Алмаз-Антей» Санкт-Петербург), Андрей Литвинов («Мастер-Сатурн» Егорьевск).