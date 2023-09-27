Бонгонда: Абаскаль — хороший специалист. Очень рад, что он мой тренер

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Для меня Абаскаль — хороший специалист. Он старается делать всё возможное, чтобы мы побеждали. Он даёт нам ценные советы, которые позволяют облегчить жизнь и выигрывать матчи. Нужно понимать, что тренер не может решить все проблемы, он не находится с нами на поле. Абаскаль ещё молод и набирается опыта. Я очень рад, что он мой тренер. Считаю, что Абаскаль проделывает отличную работу в «Спартаке», — приводит слова нападающего «Спартака» издание «РБ Спорт».
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В минувшем сезоне под его руководством красно-белые заняли третье место в чемпионате России. На данный момент «Спартак» набрал 16 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Абаскаля встретятся с самарскими «Крыльями Советов».
- 27 сентября 2023
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