Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал клубы, которые разочаровали и порадовали его в 9-м туре РПЛ

Радимов назвал клубы, которые разочаровали и порадовали его в 9-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов назвал команды, которые порадовали и разочаровали его по итогам 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Кто разочаровал:
3. «Зенит»: слишком рано поверили в победу и уверовали, что будет легко, за что поплатились.
2. «Ростов»: отпускает преимущество в два мяча уже не в первый раз в сезоне — так нельзя. Игрокам нужно взять себя в руки!
1. «Сочи»: стремительно двинулись к последнем месту. Убрали Хохлова, но пока ничего не поменялось. Нужно перечитать слова Нобоа про качество игроков и про состав. Без трансферов, которые бы радикально усилили команду, шансов на исправление мало. Те, кто брал серебро в позапрошлом сезоне, либо команду покинули, либо банально состарились. Без забивного нападающего ловить тоже нечего — Мелкадзе и Игнатьев с этой ролью не справляются!

Лучшие:
3. «Спартак»: важная победа в дерби, плюс довольно качественная игра, и даже несмотря на допущенные моменты, надёжно было в обороне.
2. «Крылья Советов»: мало кто ожидал от Самары такого результата до начала сезона, но команда пока радует. Важно, что, почувствовав близость первого места, команда не испугалась, как «Урал», и не сдала — значит, всё в порядке с психологией у ребят.
1. «Локомотив»: волевая победа над чемпионом в гостях — тут без вариантов!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Куда пропали эти футболисты? 17 человек, не сыгравших в РПЛ ни минуты в этом сезоне
Куда пропали эти футболисты? 17 человек, не сыгравших в РПЛ ни минуты в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android