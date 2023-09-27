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Андрей Чернышов: допуск детей до международных футбольных соревнований — шаг нам навстречу

Андрей Чернышов: допуск детей до международных футбольных соревнований — шаг нам навстречу
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Чернышов полагает, что УЕФА пошёл навстречу России, допустив юношеские команды до международных турниров в нейтральном статусе.

«Допуск детей до 17 лет до международных футбольных соревнований — это начало процесса в положительную строну. Сначала молодые ребята возвращаются на международную арену, а дальше это могут быть и возраста постарше, в какой-то момент придут к возвращению молодёжной и национальной сборных в европейский, мировой футбол. Думаю, что это шаг нам навстречу», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

Отмечалось при этом, что российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности.

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