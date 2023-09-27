Андрей Чернышов: допуск детей до международных футбольных соревнований — шаг нам навстречу

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Чернышов полагает, что УЕФА пошёл навстречу России, допустив юношеские команды до международных турниров в нейтральном статусе.
«Допуск детей до 17 лет до международных футбольных соревнований — это начало процесса в положительную строну. Сначала молодые ребята возвращаются на международную арену, а дальше это могут быть и возраста постарше, в какой-то момент придут к возвращению молодёжной и национальной сборных в европейский, мировой футбол. Думаю, что это шаг нам навстречу», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, вчера, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.
Отмечалось при этом, что российские юниоры не смогут проводить матчи на территории России и выступать в форме с признаками национальной идентичности.
- 27 сентября 2023
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