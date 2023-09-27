Сёмин: Лобановский заслуженно попал в топ-10 лучших тренеров в истории

Валерий Лобановский заслуженно попал в десятку лучших тренеров в истории, заявил ранее возглавлявший московский «Локомотив» и сборную России Юрий Сёмин.
«Без сомнений, Лобановский заслуженно попал в топ рейтинга лучших тренеров в истории футбола. Он большая история. В своё время именно Лобановский дал направление советской тренерской школе. Он уделял особое внимание физической готовности игроков к матчам. К нему на тренировки приезжало огромное количество иностранцев.
Конечно, Лобановский — выдающийся тренер. Он выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок, являлся неоднократным чемпионом страны. Возможно, он занял десятую строчку, потому что с национальной сборной Советского Союза не смог выиграть чемпионат Европы, Олимпиаду. Но, несмотря на это, он всё равно великий тренер», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».
- 27 сентября 2023
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