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«Черноморец» обыграл «Биолог-Новокубанск» со счётом 2:1 в 1/32 финала Кубка России

«Черноморец» обыграл «Биолог-Новокубанск» со счётом 2:1 в 1/32 финала Кубка России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором футбольный клуб «Биолог-Новокубанск» играл с новороссийским «Черноморцем». Игра проходила на стадионе «Биолог» в посёлке Прогресс. Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Станислав Матвеев (Троицк). Ему помогали ассистенты Денис Мирошник и Дмитрий Алексеев. Игра закончилась в пользу гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче на 34-й минуте открыл игрок «Черноморца» Никита Пономарёв, забив гол с пенальти. На 36-й минуте встречи преимущество гостей удвоил нападающий Артём Делькин.

На 85-й минуте игры гол забил футболист хозяев Олег Коротков. На 90+4-й минуте встречи нападающий новокубанской команды Максим Малыш получил красную карточку.

Эта победа обеспечивает «Черноморцу» проход в следующую стадию Кубка России.

Фонбет Кубок России . 1/32 финала
27 сентября 2023, среда. 14:00 МСК
Биолог-Новокубанск
Прогресс
Окончен
1 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Панамарев – 34'     0:2 Делькин – 36'     1:2 Коротков – 85'    
Удаления: Малыш – 90+4' / нет
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