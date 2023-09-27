Завтра Гаттузо будет представлен в качестве главного тренера «Марселя»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо будет представлен завтра, 28 сентября, в качестве главного тренера «Марселя». Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, завтра, 28 сентября, Гаттузо проведёт свою первую пресс-конференцию в качестве наставника «олимпийцев», а также будет представлен команде. 45-летнего специалиста будет сопровождать президент клуба Пабло Лонгория, который объяснит, почему он принял решение назначить на должность главного тренера «Марселя» именно Гаттузо.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что итальянский тренер подпишет годичный контракт, предусматривающий возможность его продления ещё на год. Последним местом работы итальянского специалиста стала «Валенсия», которую он возглавлял в первой половине сезона-2022/2023.
- 27 сентября 2023
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:31
-
17:22
-
17:21
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:55
-
16:47
-
16:37
-
16:30
-
16:18
-
16:12
-
15:59
-
15:58
-
15:43
-
15:42
-
15:42
-
15:40
-
15:39
-
15:34
-
15:25
-
15:16
-
15:16
-
15:07
-
14:53
-
14:47
-
14:43
-
14:41