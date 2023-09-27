Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Завтра Гаттузо будет представлен в качестве главного тренера «Марселя»

Завтра Гаттузо будет представлен в качестве главного тренера «Марселя»
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо будет представлен завтра, 28 сентября, в качестве главного тренера «Марселя». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, завтра, 28 сентября, Гаттузо проведёт свою первую пресс-конференцию в качестве наставника «олимпийцев», а также будет представлен команде. 45-летнего специалиста будет сопровождать президент клуба Пабло Лонгория, который объяснит, почему он принял решение назначить на должность главного тренера «Марселя» именно Гаттузо.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что итальянский тренер подпишет годичный контракт, предусматривающий возможность его продления ещё на год. Последним местом работы итальянского специалиста стала «Валенсия», которую он возглавлял в первой половине сезона-2022/2023.

Материалы по теме
Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Гаттузо в «Марселе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android