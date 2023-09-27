Завтра Гаттузо будет представлен в качестве главного тренера «Марселя»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо будет представлен завтра, 28 сентября, в качестве главного тренера «Марселя». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, завтра, 28 сентября, Гаттузо проведёт свою первую пресс-конференцию в качестве наставника «олимпийцев», а также будет представлен команде. 45-летнего специалиста будет сопровождать президент клуба Пабло Лонгория, который объяснит, почему он принял решение назначить на должность главного тренера «Марселя» именно Гаттузо.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что итальянский тренер подпишет годичный контракт, предусматривающий возможность его продления ещё на год. Последним местом работы итальянского специалиста стала «Валенсия», которую он возглавлял в первой половине сезона-2022/2023.