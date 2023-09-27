Кубок африканских наций 2025 года пройдёт в Марокко с июня по июль

Исполнительный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) принял решение о том, что розыгрыш Кубка Африки 2025 года пройдёт в Марокко. Об этом информирует Footmercato.

Сообщается, что Кубок Африки 2025 года будет проходить в период с июня по июль, хотя ранее этот турнир традиционно проводился в зимнее время года.

Также CAF объявил, что в 2027 году розыгрыш Кубка Африки примут три страны: Кения, Танзания, Уганда. Подчёркивается, что организация выбрала именно эти три государства, так как проведение подобного турнира должно поспособствовать развитию футбола в них. Кроме того, на организацию Кубка Африки в 2027 году претендовал Сенегал, но его заявка показалась CAF менее убедительной.

Напомним, победу в Кубке африканских наций 2023 года одержала сборная Сенегала.