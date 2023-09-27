Президент «Урала»: наши легионеры не проявляли желания получить российское гражданство

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что выступающие за екатеринбургскую команду футболисты-легионеры пока не изъявляли желания получить российский паспорт.

«Из наших легионеров никто не проявлял желания получить российское гражданство. У нас нет иностранцев (за исключением Бикфалви), которые отыграли в команде больше пяти лет. Если кто-то захочет получить паспорт РФ, то мы всячески будем помогать, но пока желающих нет», — приводит слова Иванова Sport24.

35-летний Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года, в его активе также девять игр в составе сборной Румынии. По состоянию на сегодняшний день «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков по результатам девяти сыгранных матчей.