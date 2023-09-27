Боржес: «Краснодар» на первом месте, что может быть лучше?

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кади Боржес поделился эмоциями от своей игры и текущего положения команды.

«Сейчас я счастлив, я забиваю голы и приношу пользу своей команде. Мы на первом месте, что может быть лучше? Да, я не так много играл в последнее время, но сейчас я рад, что выхожу на поле», — приводит слова Боржеса «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея на своём счету 21 очко по результатам девяти сыгранных матчей. У ближайшего преследователя «быков» в лице «Крыльев Советов» 18 очков. Кади Боржес провёл в «Краснодаре» 12 матчей и забил четыре гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость футболиста в € 3 млн.