Директор «Баварии»: надеюсь, Нойер вернётся к тренировкам уже на следующей неделе

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о состоянии здоровья вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера, который продолжительное время восстанавливается после травмы.

«Возвращение Мануэля не за горами. Это может быть всего лишь вопросом нескольких дней.

Конечно, нужно быть осторожными, он пропустил долгий срок. На данном этапе важно правильно распределять нагрузку. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней или на следующей неделе он вернётся в строй и будет тренироваться с командой», — приводит слова Фройнда T-Online.

Напомним, Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте после того, как сборная Германии закончила своё выступление на чемпионате мира по футболу в Катаре. У футболиста был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.