«Крылья Советов» обратились к болельщикам перед матчем со «Спартаком»

Пресс-служба «Крыльев Советов» опубликовала обращение к своим болельщикам в преддверии матча 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Уважаемые болельщики!

Вы всегда были и остаётесь с командой: и в счастливые, и в трудные моменты, мы всегда чувствуем это и, в свою очередь, выкладываемся на поле, чтобы добиваться побед и радоваться вместе.

В воскресенье, 1 октября, состоится особенный матч на нашей домашней арене против московского «Спартака». Это будет матч, где сойдутся лидеры РПЛ.

К этому матчу будет приковано внимание не только болельщиков в Самаре, но и экспертов, специалистов и любителей футбола во всей России.

Мы все очень соскучились по полным трибунам. Не сомневаемся, что в этот раз вы заполните их. Энергия и эмоции трибун будут помогать нам в этом сложном матче. В этот особенный матч надеемся на особенную и огненную поддержку.

Нашей команде удался один из лучших стартов чемпионата в этом веке. Мы вместе с вами хотим его улучшить. Это время пришло. Для выполнения этого нам важен каждый болельщик, пришедший на стадион.

Мы будем биться за каждого из вас! Только вместе мы сможем победить!

Ждём вас на «Солидарность Самара Арене», — написано в телеграм-канале самарского клуба.